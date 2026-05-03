  ФОТО. «Хороших новостей нет»: экс-капитан Ман Сити рассказал о болезни
ФОТО. «Хороших новостей нет»: экс-капитан Ман Сити рассказал о болезни

Энди Моррисон рассказал о болезни...

X. Энди Моррисон

Бывший капитан «Манчестер Сити» Энди Моррисон поделился состоянием здоровья после того, как у него диагностировали синдром Рамсея Ханта – неврологическое заболевание, поражающее лицевой нерв.

55-летний экс-защитник сообщил, что его состояние оценивается почти на максимальном уровне тяжести, а восстановление займет около года. При этом он отметил небольшой прогресс – появились первые признаки восстановления нервов.

Моррисон также рассказал о тяжелых симптомах: сильной усталости, головокружении и «тумане в голове», из-за которых он чувствует себя «как будто постоянно пьян».

Несмотря на это, он намерен бороться до конца: «Я сделаю все, чтобы вернуться к лучшей версии себя».

Футболист подчеркнул, что получает огромную поддержку от болельщиков, хотя признает – в этой ситуации много страха и неизвестности.

Максим Лапченко Источник: The Sun
