Неутешительная серия Судакова. Бенфика объявила состав на гостевой матч
Соперником «орлов» станет «Фамаликау»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью определил стартовый состав на матч против «Фамаликау» в 32-м туре чемпионата Португалии.
С первых минут поединок начнет украинский вратарь Анатолий Трубин, который является основным голкипером «орлов».
В пятый раз матч со скамейки запасных начнёт Георгий Судаков – тренер продолжает оставлять полузащитника без игровой практики.
Поединок состоится 2 мая на стадионе «Estadio Municipal de Famalicão» в городе Вила-Нова-ди-Фамаликан. Начало игры – в 20:00.
Стартовые составы команд на матч «Фамаликау» – «Бенфика»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Маркевич считает, что динамовцы могут использовать ротацию и усталость соперника
Яндаш из «Фенербахче» получил годичную дисквалификацию за ставки