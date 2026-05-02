Неутешительная серия Судакова. Бенфика объявила состав на гостевой матч

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью определил стартовый состав на матч против «Фамаликау» в 32-м туре чемпионата Португалии.

С первых минут поединок начнет украинский вратарь Анатолий Трубин, который является основным голкипером «орлов».

В пятый раз матч со скамейки запасных начнёт Георгий Судаков – тренер продолжает оставлять полузащитника без игровой практики.

Поединок состоится 2 мая на стадионе «Estadio Municipal de Famalicão» в городе Вила-Нова-ди-Фамаликан. Начало игры – в 20:00.

Стартовые составы команд на матч «Фамаликау» – «Бенфика»