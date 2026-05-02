ВИДЕО. Канадский хитрец. Забил гол и показал на камеру визитку риэлтора
Томаш Скублак отметился креативным поступком после гола
В канадском Чемпионшипе форвард клуба «Интер Торонто» Томаш Скублак забив свой очередной гол и удивил публику. Игрок не стал бурно праздновал, а потянулся к гетре, откуда достал свою визитку и показал ее прямо в камеру.
«Я посчитал: могу потратить много денег на рекламу бизнеса за пределами футбола, а так получил бесплатную рекламу», – заявил бизнесмен после матча.
На счету Скублака три гола в четырех матчах. Трансферной стоимости канадец не имеет.
