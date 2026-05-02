Поединок Первой лиги не смогли начать из-за тревоги. Матч перенесли

В субботу, 2 мая, в Киеве должен был состояться матч 26-го тура Первой лиги «Ворскла» – «Левый Берег». Однако команды так и не смогли сыграть

Первоначально поединок должен был пройти в Полтаве. Но по просьбе «Ворсклы» поединок провели на стадионе «Левого Берега». При этом полтавский клуб остался номинальным хозяином.

Команды вышли на поле и были готовы начать игру. Но прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Начать встречу команды так и не смогли. Было принято решение провести поединок в воскресенье, 3 мая. Начало матча запланировано на 13:00.