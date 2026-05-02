ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начал сотрудничество с известным производителем воды
«Горняки» и «Карпатские минеральные воды» – новые партнеры
Донецкий «Шахтер» официально начал сотрудничество с известным украинским производителем минеральной воды и безалкогольных напитков – компанией «Карпатские минеральные воды».
Стороны подписали документы о сотрудничестве 2 мая 2026 года сроком на два сезона.
Партнерство будет предусматривать обеспечение питьевой водой основной команды «Шахтера», молодежной, женской, академии и «Шахтера Стальные».
Уже в этом сезоне «Шахтёр» представит нового партнера на домашнем стадионе и будет освещать его в своих социальных сетях.
«Синонимом названия нашего клуба является слово лидерство, которое олицетворяет философию «Шахтера» – быть первым во всех направлениях. Поэтому мы не могли не обратить внимание на ту динамику роста, с которой движется бренд «Карпатская Джерельная», сохраняя свою аутентичность и уникальность природной минеральной воды, которую будут пить игроки нашего клуба из всех структур – от Академии до первой команды.
Для нас особенно важны сила и природность бренда, ведь когда мы начинаем партнерство, то становимся примером для наших болельщиков, которые доверяют выбору клуба и, прежде всего, футболистов на поле и во время тренировочного процесса», – сказал коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко.
Поки гірники тут підписують, тим часом Дєрьнамо в ОПЗЖ має свої партнерські відносини, Медведчук не дасть збрехати 🤮