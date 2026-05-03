ФОТО. Футболисты Барселоны и Арсенала снялись в стильной рекламе
Левандовски и Эзе продвигают BOSS
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лицом новой рекламной кампании бренда очков BOSS.
В фотосессии футболист появился вместе с игроком «Арсенала» Эберечи Эзе. Снимки выполнены в сдержанном и элегантном стиле – акцент сделан на классические силуэты, минимализм и уверенность.
В подписи к посту отмечается, что кампания объединяет «две харизматичные фигуры из мира футбола», подчеркивая их общий стиль и современный подход как на поле, так и за его пределами.
Фанаты позитивно отреагировали на появление Левандовски и Эзе в новой роли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
