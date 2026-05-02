Атлетико дал отдых основе перед ответным матчем с Арсеналом
Диего Симеоне выставил резервный состав на поединок с «Валенсией»
Мадридский «Атлетико» выставил резервный состав на предстоящий матч 34-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Поединок чемпионата Испании пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало – в 17:15.
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне решил поберечь силы основных игроков и дал им отдых перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».
Первая встреча «Атлетико» и «Арсенала» в Лиге чемпионов завершилась вничью (1:1). Вторая игра состоится уже 5 мая.
Стартовые составы команд на матч «Валенсия» – «Атлетико»
