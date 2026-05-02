02 мая 2026, 16:38
Атлетико дал отдых основе перед ответным матчем с Арсеналом

Диего Симеоне выставил резервный состав на поединок с «Валенсией»

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» выставил резервный состав на предстоящий матч 34-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Поединок чемпионата Испании пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало – в 17:15.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне решил поберечь силы основных игроков и дал им отдых перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Первая встреча «Атлетико» и «Арсенала» в Лиге чемпионов завершилась вничью (1:1). Вторая игра состоится уже 5 мая.

Стартовые составы команд на матч «Валенсия» – «Атлетико»

Андрей Витренко
Андрей Витренко
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Александрия – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
