Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком
Встреча перенесена на «Арену Львов»
Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Шахтером» пройдет не на стадионе «Зирка». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, клубы достигли соглашения о том, что поединок примет «Арена Львов». «Горняки» возьмут на себя все затраты «Полтавы» – питание, проживание и организация.
Причиной стал плотный график донецкой команды после еврокубков, в команде хотят избежать лишних нагрузок после ответного матча с «Кристал Пэлас».
Матч 27-го тура чемпионата Украины между «Полтавой» и «Шахтером» состоится 10 мая в 15:30 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» может покинуть клуб.
Накануне ЧМ вспоминаем, каким был последний год, в котором команда Украины выступала в элите
Тарас Михавко – об игре с «Кривбассом», предстоящем поединке с «горняками» и Лиге конференций
И что в том Кропивницком делать - а так по величественному Львову погуляют!😇