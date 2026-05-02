  4. Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком
02 мая 2026, 15:03 | Обновлено 02 мая 2026, 15:11
Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком

Встреча перенесена на «Арену Львов»

02 мая 2026, 15:03 | Обновлено 02 мая 2026, 15:11
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Шахтером» пройдет не на стадионе «Зирка». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клубы достигли соглашения о том, что поединок примет «Арена Львов». «Горняки» возьмут на себя все затраты «Полтавы» – питание, проживание и организация.

Причиной стал плотный график донецкой команды после еврокубков, в команде хотят избежать лишних нагрузок после ответного матча с «Кристал Пэлас».

Матч 27-го тура чемпионата Украины между «Полтавой» и «Шахтером» состоится 10 мая в 15:30 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» может покинуть клуб.

Шахтер Донецк Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадионы Арена Львов стадион Зирка Кропивницкий
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
Кабинетный чемпион и есть кабинетный чемпион. А потом они удивляются, почему англы малой кровью их раком ставят и судьи в международных матчах им не подсуживают. И начинают хамить
І з якого ж це хріна?" Шахтар бере на себе всі витрати" і що це як не купівля гри? Але коли стосується кротів УАФ  сліпне і глухне..
А они ж сэкономят на организации матча и плюс горняки их бесплатно накормят.
И что в том Кропивницком делать - а так по величественному Львову погуляют!😇
Респект полтавцам за понимание!
