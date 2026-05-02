Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком

Матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Шахтером» пройдет не на стадионе «Зирка». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клубы достигли соглашения о том, что поединок примет «Арена Львов». «Горняки» возьмут на себя все затраты «Полтавы» – питание, проживание и организация.

Причиной стал плотный график донецкой команды после еврокубков, в команде хотят избежать лишних нагрузок после ответного матча с «Кристал Пэлас».

Матч 27-го тура чемпионата Украины между «Полтавой» и «Шахтером» состоится 10 мая в 15:30 по Киеву.

