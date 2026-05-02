Барселона нашла серьезное усиление в АПЛ
Карьеру в Каталонии может продолжить Кристиан Ромеро
Аргентинский защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, испанский гранд заинтересован в подписании 26-летнего футболиста, но об официальном предложении речи пока что не идет.
В текущем сезоне на счету Кристиана Ромеро 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» согласовала контракт с Фликом.
