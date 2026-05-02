02 мая 2026, 13:34 | Обновлено 02 мая 2026, 14:07
Бенфика пошла на рискованный шаг, чтобы не пустить Моуриньо в Реал

На португальца в Лиссабоне возлагают большие надежды

02 мая 2026, 13:34 | Обновлено 02 мая 2026, 14:07
678
0
Бенфика пошла на рискованный шаг, чтобы не пустить Моуриньо в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Руководство «Бенфики» планирует предложить главному тренеру команды Жозе Моуриньо новый контракт.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, президент лиссабонцев Руй Кошта считает 63-летнего специалиста ключевым фактором для восстановления клуба. На фоне слухов о заинтересованности «Реала» в возвращении Моуриньо в Мадрид он поручил подготовить для «Особенного» обновленный контракт до 2028 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. Это позволит Жозе быть уверенным в долгосрочном сотрудничестве с клубом, но создает для лиссабонцев дополнительные риски.

Моуриньо возглавил «Бенфику» в сентябре прошлого года. Сейчас команда идет второй в чемпионате Португалии.

Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
