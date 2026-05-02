Бенфика пошла на рискованный шаг, чтобы не пустить Моуриньо в Реал
На португальца в Лиссабоне возлагают большие надежды
Руководство «Бенфики» планирует предложить главному тренеру команды Жозе Моуриньо новый контракт.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, президент лиссабонцев Руй Кошта считает 63-летнего специалиста ключевым фактором для восстановления клуба. На фоне слухов о заинтересованности «Реала» в возвращении Моуриньо в Мадрид он поручил подготовить для «Особенного» обновленный контракт до 2028 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2027 года. Это позволит Жозе быть уверенным в долгосрочном сотрудничестве с клубом, но создает для лиссабонцев дополнительные риски.
Моуриньо возглавил «Бенфику» в сентябре прошлого года. Сейчас команда идет второй в чемпионате Португалии.
