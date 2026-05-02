Греция02 мая 2026, 11:53 |
ОФИЦИАЛЬНО. АЕК продлил контракт с бывшей звездой киевского Динамо
Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате Греции
Греческий АЕК (Афины) официально объявил о продлении контракта с хорватским защитником Домагоем Видой. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, хорватский ветеран поставил подпись под новым контрактом, действующим до лета 2027 года. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.
В нынешнем сезоне Домагой провел 19 матчей за АЕК, отличившись одним голом и одной результативной передачей. В период с 2013 по 2018 год Вида выступал за киевское Динамо.
