Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. АЕК продлил контракт с бывшей звездой киевского Динамо
Греция
02 мая 2026, 11:53
ОФИЦИАЛЬНО. АЕК продлил контракт с бывшей звездой киевского Динамо

Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате Греции

Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий АЕК (Афины) официально объявил о продлении контракта с хорватским защитником Домагоем Видой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, хорватский ветеран поставил подпись под новым контрактом, действующим до лета 2027 года. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.

В нынешнем сезоне Домагой провел 19 матчей за АЕК, отличившись одним голом и одной результативной передачей. В период с 2013 по 2018 год Вида выступал за киевское Динамо.

АЕК Афины продление контракта Домагой Вида чемпионат Греции по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: АЕК Афины
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем