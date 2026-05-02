ОФИЦИАЛЬНО. АЕК продлил контракт с бывшей звездой киевского Динамо

Греческий АЕК (Афины) официально объявил о продлении контракта с хорватским защитником Домагоем Видой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, хорватский ветеран поставил подпись под новым контрактом, действующим до лета 2027 года. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.

В нынешнем сезоне Домагой провел 19 матчей за АЕК, отличившись одним голом и одной результативной передачей. В период с 2013 по 2018 год Вида выступал за киевское Динамо.