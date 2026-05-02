ОФИЦИАЛЬНО. Два клуба вылетели из Серии А

«Пиза» и «Верона» вылетели из Серии А и следующий сезон начнут в Серии B.

Команда из одноименного города потеряла математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе после того, как в матче 35-го тура потерпела поражение от «Лечче» со счетом 1:2. Команда занимает 20-е место турнирной таблицы с 18 набранными пунктами.

«Пиза» вышла в элитный дивизион по итогам сезона 2024/25, для нее участие в Серии А стало первым с сезона 1990/91, но надолго в элите задержаться не получилось.

«Верона» также потеряла шансы на сохранение прописки по итогам этой игры – 19-е место с 19 набранными очками. Команда выступает в элитном дивизионе с сезона 2019/20.