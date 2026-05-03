Украина. Премьер лига03 мая 2026, 00:32 |
Динамо поблагодарило футболиста, который был капитаном более четырех лет
Сидорчуку исполнилось 35 лет
Киевское «Динамо» поздравило бывшего капитана команды Сергея Сидорчука, которому исполнилось 35 лет.
«Поздравляем с днём рождения, Сергей!
Сегодня бывшему полузащитнику киевского «Динамо» и многолетнему капитану команды Сергею Сидорчуку исполнилось 35 лет.
Спасибо за годы преданности клубу, лидерство на поле и настоящий динамовский характер.
Желаем крепкого здоровья, новых свершений и успехов во всем, что впереди.
С наилучшими пожеланиями от всей динамовской семьи!», – сказал Сидорчук.
