Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо поблагодарило футболиста, который был капитаном более четырех лет
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 00:32 |
389
0

Динамо поблагодарило футболиста, который был капитаном более четырех лет

Сидорчуку исполнилось 35 лет

03 мая 2026, 00:32 |
389
0
Динамо поблагодарило футболиста, который был капитаном более четырех лет
УАФ. Сергей Сидорчук

Киевское «Динамо» поздравило бывшего капитана команды Сергея Сидорчука, которому исполнилось 35 лет.

«Поздравляем с днём рождения, Сергей!

Сегодня бывшему полузащитнику киевского «Динамо» и многолетнему капитану команды Сергею Сидорчуку исполнилось 35 лет.

Спасибо за годы преданности клубу, лидерство на поле и настоящий динамовский характер.

Желаем крепкого здоровья, новых свершений и успехов во всем, что впереди.

С наилучшими пожеланиями от всей динамовской семьи!», – сказал Сидорчук.

По теме:
ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени
Оболонь – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Шанс для Брюгге. Лидер драматично проиграл, суперкамбек команды Сидорчука
Сергей Сидорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 02 мая 2026, 20:42 19
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Мальдера возглавит главную команду страны

Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Теннис | 02 мая 2026, 19:31 117
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!

В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку

Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Футбол | 02.05.2026, 22:26
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 02.05.2026, 04:43
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02.05.2026, 16:00
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем