СИДОРЧУК: «Для меня в Украине есть только одна команда»
Сергей Сидорчук ответил на вопрос о возвращении в украинский футбол
Бывший капитан «Динамо» Сергей Сидорчук еще не решил, возвращаться ли в украинский футбол.
– Мы видим, что выступавшие за рубежом игроки на завершающем этапе карьеры возвращаются в Украину. Насколько для вас это возможный сценарий – можем ли мы увидеть вас здесь?
– Ой, не знаю, если честно. Я не люблю делать громкие заявления. Для меня в Украине есть только одна команда – и все это понимают, поэтому этот вопрос немного провокационный. Если у меня будет возможность продолжать открывать для себя что-нибудь новое – я с удовольствием этим воспользуюсь.
Сидорчуку 34 года, его контракт с бельгийским «Вестерло» рассчитан еще на два месяца. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
