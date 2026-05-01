СИДОРЧУК: «Для меня в Украине есть только одна команда»

Бывший капитан «Динамо» Сергей Сидорчук еще не решил, возвращаться ли в украинский футбол.

– Мы видим, что выступавшие за рубежом игроки на завершающем этапе карьеры возвращаются в Украину. Насколько для вас это возможный сценарий – можем ли мы увидеть вас здесь?

– Ой, не знаю, если честно. Я не люблю делать громкие заявления. Для меня в Украине есть только одна команда – и все это понимают, поэтому этот вопрос немного провокационный. Если у меня будет возможность продолжать открывать для себя что-нибудь новое – я с удовольствием этим воспользуюсь.

Сидорчуку 34 года, его контракт с бельгийским «Вестерло» рассчитан еще на два месяца. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей.