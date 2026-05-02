Известный в Украине футболист возглавил клуб в Литве

На тренерском мостике литовского клуба «Нептунас» из Клайпеды произошли изменения, которые имеют украинский след.

Как стало известно Sport.ua, его возглавил известный по выступлениям в «Кривбассе», «Арсенале», «Ворскле» и «Таврии» Андрюс Йокшас. В должности главного тренера он заменил украинца Олега Луткова, работавшего в «Нептунасе» более полутора лет – сначала в роли ассистента, а затем полноправного наставника команды.

Активные выступления в большом футболе Йокшас прекратил по завершении 2016 года, отыграв четыре сезона за клайпедский «Атлантас». До отставки Луткова он входил в тренерский штаб «Нептунаса».