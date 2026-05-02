02 мая 2026, 00:06 | Обновлено 02 мая 2026, 00:07
Известный в Украине футболист возглавил клуб в Литве

Андрюс Йокшас стал наставником «Нептунаса»

ФК Нептунас. Андрюс Йокшас (слева)

На тренерском мостике литовского клуба «Нептунас» из Клайпеды произошли изменения, которые имеют украинский след.

Как стало известно Sport.ua, его возглавил известный по выступлениям в «Кривбассе», «Арсенале», «Ворскле» и «Таврии» Андрюс Йокшас. В должности главного тренера он заменил украинца Олега Луткова, работавшего в «Нептунасе» более полутора лет – сначала в роли ассистента, а затем полноправного наставника команды.

Активные выступления в большом футболе Йокшас прекратил по завершении 2016 года, отыграв четыре сезона за клайпедский «Атлантас». До отставки Луткова он входил в тренерский штаб «Нептунаса».

Андрей Писаренко
