Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Вингер сборной Украины и «Челси» Михаил Мудрик получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую обжалует в CAS.

Как сообщает источник, Мудрик решил не делать никаких заявлений по этому поводу, пока не завершится рассмотрение апелляции в CAS. Известно, что он знал о наказании еще с января.

Близкие к Мудрику люди ссылаются на позицию, которую он занял ранее: он сознательно не употреблял запрещенное вещество, и теперь он надеется, что вопрос решится в его пользу, что позволит ему вернуться в игру в следующем сезоне.