Англия03 мая 2026, 21:57 |
1552
1
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Михаил решил не делать никаких заявлений
03 мая 2026, 21:57 |
1552
Вингер сборной Украины и «Челси» Михаил Мудрик получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую обжалует в CAS.
Как сообщает источник, Мудрик решил не делать никаких заявлений по этому поводу, пока не завершится рассмотрение апелляции в CAS. Известно, что он знал о наказании еще с января.
Близкие к Мудрику люди ссылаются на позицию, которую он занял ранее: он сознательно не употреблял запрещенное вещество, и теперь он надеется, что вопрос решится в его пользу, что позволит ему вернуться в игру в следующем сезоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2026, 16:49 21
Встреча начнется в 18:00
Футбол | 03 мая 2026, 20:29 0
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Бокс | 03.05.2026, 10:12
Бокс | 03.05.2026, 07:22
Популярные новости
02.05.2026, 06:02
02.05.2026, 04:43 32
03.05.2026, 07:52 2
02.05.2026, 16:00 65
02.05.2026, 16:37 4
02.05.2026, 23:16 24
02.05.2026, 10:30 12
02.05.2026, 19:31 143
а не свідомо?