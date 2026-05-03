03 мая 2026, 21:57
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Михаил решил не делать никаких заявлений

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины и «Челси» Михаил Мудрик получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую обжалует в CAS.

Как сообщает источник, Мудрик решил не делать никаких заявлений по этому поводу, пока не завершится рассмотрение апелляции в CAS. Известно, что он знал о наказании еще с января.

Близкие к Мудрику люди ссылаются на позицию, которую он занял ранее: он сознательно не употреблял запрещенное вещество, и теперь он надеется, что вопрос решится в его пользу, что позволит ему вернуться в игру в следующем сезоне.

Дмитрий Олийченко Источник: talkSPORT
цитата:  "він свідомо не вживав заборонену речовину".
   а не свідомо?
