  4. Игрок ФК Феникс-Мариуполь рассказал о победе над Агробизнесом
Украина. Первая лига
01 мая 2026, 22:41 | Обновлено 01 мая 2026, 22:43
Игрок ФК Феникс-Мариуполь рассказал о победе над Агробизнесом

Андрей Кухарук прокомментировал результат матча 26-го тура Первой лиги

Полузащитник ФК «Феникс-Мариуполь» Андрей Кухарук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде уверенно победить в 26 туре Первой лиги одного из лидеров – Агробизнес – 4:0.

«Наша команда во время зимнего перерыва пополнила свои ряды целой группой новичков и потребовалось время, чтобы сыграться. Считаю, что стабилизация состава помогла добавить и сейчас мы демонстрируем достаточно содержательную игру.

Что помогло убедительно победить? Мы были более мотивированы, потому что нам были необходимы три очка, ведь прилагаем максимум усилий, чтобы оставить опасную зону.

После того, как мне удалось открыть счет, вскоре забили второй раз, сделав весомую заявку на победу. Когда же соперники после перерыва, чтобы отыграться побежали большими силами вперед, обнажив тыл, мы дважды воспользовались тем, что в их обороне появились свободные зоны.

Эта победа позволила нам улучшить свое положение, однако успокаиваться не стоит: в ближайших турах будем выяснять отношения с «Нивой» и «Пробоем», которые также ведут ожесточенную борьбу за сохранение «прописки» в Первой лиге».

Пока команда Максима Фещука набрала 28 очков и занимает 10 место.

Тарас МОРОЗ: «Нам действительно не хватило мастерства»
СИДОРЧУК: «Для меня в Украине есть только одна команда»
Карпаты по завершении чемпионата покинут два опытных голкипера
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 18
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01 мая 2026, 07:55 41
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников Шахтера в Украине. При всем уважении
Футбол | 01.05.2026, 15:59
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников Шахтера в Украине. При всем уважении
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников Шахтера в Украине. При всем уважении
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Футбол | 01.05.2026, 20:06
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 14
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 20
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 7
Футбол
