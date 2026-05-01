Игрок ФК Феникс-Мариуполь рассказал о победе над Агробизнесом

Полузащитник ФК «Феникс-Мариуполь» Андрей Кухарук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде уверенно победить в 26 туре Первой лиги одного из лидеров – Агробизнес – 4:0.

«Наша команда во время зимнего перерыва пополнила свои ряды целой группой новичков и потребовалось время, чтобы сыграться. Считаю, что стабилизация состава помогла добавить и сейчас мы демонстрируем достаточно содержательную игру.

Что помогло убедительно победить? Мы были более мотивированы, потому что нам были необходимы три очка, ведь прилагаем максимум усилий, чтобы оставить опасную зону.

После того, как мне удалось открыть счет, вскоре забили второй раз, сделав весомую заявку на победу. Когда же соперники после перерыва, чтобы отыграться побежали большими силами вперед, обнажив тыл, мы дважды воспользовались тем, что в их обороне появились свободные зоны.

Эта победа позволила нам улучшить свое положение, однако успокаиваться не стоит: в ближайших турах будем выяснять отношения с «Нивой» и «Пробоем», которые также ведут ожесточенную борьбу за сохранение «прописки» в Первой лиге».

Пока команда Максима Фещука набрала 28 очков и занимает 10 место.