К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ

«Галатасарай» активно планирует усиление состава, уделяя внимание не только центру поля и обороне, но и обновлению флангов атаки.

По информации источника, в шорт-лист «желто-красных» попал вингер «Шахтера» Алиссон, который выступает под руководством Арды Турана.

Сообщается, что руководство стамбульского клуба уже обращалось к Турану за характеристикой футболиста. После положительного отзыва турецкая сторона решила активизировать интерес и рассматривает возможность конкретных шагов после завершения сезона.

Ожидается, что «Галатасарай» может сделать официальное предложение в ближайшее трансферное окно.