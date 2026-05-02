  К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
02 мая 2026, 23:02 |
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ

Арда положительно отозвался об Алиссоне для «Галатасарая»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

«Галатасарай» активно планирует усиление состава, уделяя внимание не только центру поля и обороне, но и обновлению флангов атаки.

По информации источника, в шорт-лист «желто-красных» попал вингер «Шахтера» Алиссон, который выступает под руководством Арды Турана.

Сообщается, что руководство стамбульского клуба уже обращалось к Турану за характеристикой футболиста. После положительного отзыва турецкая сторона решила активизировать интерес и рассматривает возможность конкретных шагов после завершения сезона.

Ожидается, что «Галатасарай» может сделать официальное предложение в ближайшее трансферное окно.

Дмитрий Олийченко Источник: Fotomac
Міняємо на підсвистані труси Осімхена і по рукам 👌😌
Міняємо на Осімхена і по рукам 👌😌
