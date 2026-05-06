  4. Легенда Динамо назвал счет, с которым закончится финал Кубка Украины
06 мая 2026, 12:12 | Обновлено 06 мая 2026, 12:30
Олег Кузнецов уверен, что киевский клуб одержит разгромную победу в противостоянии с «Черниговом»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Кузнецов спрогнозировал счет, с которым закончится финал Кубка Украины между «бело-синими» и «Черниговом»:

– Вы родились в немецком Магдебурге, но юность провели в Чернигове, где и начинали футбольную карьеру. 20 мая команда из почти родного для вас города встретится в финале с киевским «Динамо». Кто победит?

– (Смеется). Пусть на меня не обижаются футболисты, тренеры и руководители черниговской команды, с которыми я лично не знаком, но даже на фоне уважения к городу не осмелюсь ставить на динамовских соперников.

Видел их поединок с «Металлистом 1925» в полуфинале, знаю, что сейчас они идут внизу турнирной таблицы во второй по рангу лиге. Перед матчем киевлян против «Буковины» прогнозировал победу столичной команды со счетом 3:0 – и угадал.

Наверное, и перед финалом сделаю ставку на подобный результат – 3:0, – сказал Кузнецов.

В полуфинале «Динамо» разгромило черновицкую «Буковину», а «Чернигов» в серии пенальти сенсационно прошел харьковский «Металлист 1925». Решающий матч турнира состоится на «Арене Львов».

Кубок Украины по футболу Динамо Киев Чернигов Олег Кузнецов (футбол)
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
