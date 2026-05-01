РЕДУШКО: «К матчу с Шахтером готов на 200%»

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко поделился ожиданиями перед дебютным матчем с «Шахтером».

– Уже не за горами матч «Динамо» – «Шахтер». Готов?

– Конечно, готов на 200%.

– Интенсивная тренировка, поработали хорошо. Что было сегодня?

– Сегодня было, как всегда, сначала зал, там разминались, потом вышли на поле. Уже моделировали игру против «Шахтера», а в конце почти всегда остаюсь, когда позволяют, для завершения атак.

– Уже забивал «Шахтеру» на юношеском уровне победные мячи. Как этот опыт сейчас перенести на взрослый уровень?

– Совсем другой уровень, увидим, как оно будет в первой игре на взрослом уровне против такого соперника.

– У тебя первая игра, как у Пономаренко и Коробова. Многие игроки, в прошлом сезоне игравшие на юношеском уровне. Период адаптации. Есть ли дополнительное давление?

– Давление, конечно, будет, оно всегда есть. Но надо к этому более спокойно относиться, будем играть как всегда на победу, но что будет – увидим.

– Украинское классическое для игрока «Динамо» – принципиальное противостояние? Когда смотрел по телевизору, а теперь представляешь, что будешь частью истории?

– Всегда приходил после игр, когда был юным, много смотрел такие матчи, поэтому уж очень хочется сыграть.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет в воскресенье. Старт в 18.00.