  4. РЕДУШКО: «К матчу с Шахтером готов на 200%»
01 мая 2026, 21:13 |
РЕДУШКО: «К матчу с Шахтером готов на 200%»

Богдан Редушко заверил, что подготовился к матчу с «горняками»

Полузащитник «Динамо» Богдан Редушко поделился ожиданиями перед дебютным матчем с «Шахтером».

– Уже не за горами матч «Динамо» – «Шахтер». Готов?

– Конечно, готов на 200%.

– Интенсивная тренировка, поработали хорошо. Что было сегодня?

– Сегодня было, как всегда, сначала зал, там разминались, потом вышли на поле. Уже моделировали игру против «Шахтера», а в конце почти всегда остаюсь, когда позволяют, для завершения атак.

– Уже забивал «Шахтеру» на юношеском уровне победные мячи. Как этот опыт сейчас перенести на взрослый уровень?

– Совсем другой уровень, увидим, как оно будет в первой игре на взрослом уровне против такого соперника.

– У тебя первая игра, как у Пономаренко и Коробова. Многие игроки, в прошлом сезоне игравшие на юношеском уровне. Период адаптации. Есть ли дополнительное давление?

– Давление, конечно, будет, оно всегда есть. Но надо к этому более спокойно относиться, будем играть как всегда на победу, но что будет – увидим.

– Украинское классическое для игрока «Динамо» – принципиальное противостояние? Когда смотрел по телевизору, а теперь представляешь, что будешь частью истории?

– Всегда приходил после игр, когда был юным, много смотрел такие матчи, поэтому уж очень хочется сыграть.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет в воскресенье. Старт в 18.00.

В Динамо отреагировали на поражение Шахтера и рассказали о Классическом
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Виливальд опроверг слова своего тренера в адрес рефери: Забивал с фолом
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
