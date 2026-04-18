Богдан РЕДУШКО: «Ощущения невероятные. Это особый момент»
Вингер «Динамо» рассказал победу над «Зарей» (3:1)
Вингер киевского Динамо Богдан Редушко поделился эмоциями после матча против «Зари» (3:1) в 24 туре УПЛ, где он отличился голом.
– Богдан, ты забил третий мяч, фактически решивший судьбу матча. Какие ощущения от этого гола?
– Чувства невероятные. Забить дома перед своими болельщиками – это особый момент. Это мой второй гол в Премьер-лиге и первый на домашней арене, поэтому этот гол для меня очень приятен и важен, – лаконично сказал Богдан.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблки, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей.
