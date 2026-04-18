  4. Богдан РЕДУШКО: «Ощущения невероятные. Это особый момент»
Вингер «Динамо» рассказал победу над «Зарей» (3:1)

ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

Вингер киевского Динамо Богдан Редушко поделился эмоциями после матча против «Зари» (3:1) в 24 туре УПЛ, где он отличился голом.

– Богдан, ты забил третий мяч, фактически решивший судьбу матча. Какие ощущения от этого гола?

– Чувства невероятные. Забить дома перед своими болельщиками – это особый момент. Это мой второй гол в Премьер-лиге и первый на домашней арене, поэтому этот гол для меня очень приятен и важен, – лаконично сказал Богдан.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблки, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей.

По теме:
Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коуч СК Полтава раскритиковал арбитра матча против Оболони в УПЛ
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мы провалили второй тайм матча против Динамо»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Футбол | 17 апреля 2026, 10:17 5
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера

Донецкий клуб одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» по сумме двух матчей и пробился в полуфинал

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 18:05 57
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер

Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Теннис | 17.04.2026, 18:02
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Шовковский нашел себе новое применение после ухода из Динамо
Футбол | 18.04.2026, 07:32
Шовковский нашел себе новое применение после ухода из Динамо
Шовковский нашел себе новое применение после ухода из Динамо
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
Футбол | 18.04.2026, 09:36
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
Популярные новости
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
16.04.2026, 09:23 29
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 89
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51
Бокс
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
16.04.2026, 14:44
Футбол
