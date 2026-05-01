Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу
Во втором женском еврокубке шведский Хеккен дважды выиграл дерби у Хаммарбю
1 мая в шведском Гетеборге состоялся финальный матч первого в истории Кубка Европы среди женщин.
Шведский Хеккен в дерби одержал победу над Хаммарбю со счетом 3:2 и по итогам двух матчей стал обладателем трофея.
Первый матч завершился победой Хеккена со счетом 1:0, что дало хозяйкам комфортное преимущество перед домашним ответным матчем.
В ответном матче Хеккен быстро повел 2:0 благодаря дублю Фелисия Шредер, однако Хаммарбю вернул интригу, когда Свеа Андра Ренберг и Элин Серум сравняли счет (2:2).
Решающий гол на 53-й минуте снова забила Шредер, оформив хет-трик и принеся своей команде победу в матче за трофей.
Шведский Хеккен стал победителем первого исторического Кубка Европы среди женщин, второго по силе еврокубкового турнира.
Кубок Европы среди женщин
Финал. Второй матч, 1 мая 2026
Хеккен (Швеция) – Хаммарбю (Швеция) – 3:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Шредер, 6, 9, 53 – Ренберг, 26, Серум, 47
Сетка плей-офф
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полтавчане продают клубный автобус
«Горняки» проиграли 1:3