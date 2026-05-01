Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу
Другие новости
01 мая 2026, 20:19 | Обновлено 01 мая 2026, 20:27
Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу

Во втором женском еврокубке шведский Хеккен дважды выиграл дерби у Хаммарбю

Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в шведском Гетеборге состоялся финальный матч первого в истории Кубка Европы среди женщин.

Шведский Хеккен в дерби одержал победу над Хаммарбю со счетом 3:2 и по итогам двух матчей стал обладателем трофея.

Первый матч завершился победой Хеккена со счетом 1:0, что дало хозяйкам комфортное преимущество перед домашним ответным матчем.

В ответном матче Хеккен быстро повел 2:0 благодаря дублю Фелисия Шредер, однако Хаммарбю вернул интригу, когда Свеа Андра Ренберг и Элин Серум сравняли счет (2:2).

Решающий гол на 53-й минуте снова забила Шредер, оформив хет-трик и принеся своей команде победу в матче за трофей.

Шведский Хеккен стал победителем первого исторического Кубка Европы среди женщин, второго по силе еврокубкового турнира.

Кубок Европы среди женщин

Финал. Второй матч, 1 мая 2026

Хеккен (Швеция) – Хаммарбю (Швеция) – 3:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Шредер, 6, 9, 53 – Ренберг, 26, Серум, 47

Сетка плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Фотогалерея

Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем