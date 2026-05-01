  4. Игорь КОЦЮМАКА: «Кривбасс расслабился при счете 2:0»
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 20:26 | Обновлено 01 мая 2026, 21:08
Игорь КОЦЮМАКА: «Кривбасс расслабился при счете 2:0»

Игорь Коцюмака самокритично высказался об игре с «Кривбассом»

01 мая 2026, 20:26 | Обновлено 01 мая 2026, 21:08
Игорь КОЦЮМАКА: «Кривбасс расслабился при счете 2:0»
СК Полтава

Игрок «Полтавы» Игорь Коцюмака подвел итоги матча с «Кривбассом» (3:3).

– С вашей ошибки забивал соперник, и вы сегодня тоже отличились. Как складывалась игра для вашей команды, насколько удовлетворены ничейным результатом?

– То, что на мы на пятой минуте проигрывали 0:2, очень плохо, потому что хотим от игры к игре хотя бы на первых минутах не допускать таких острых моментов, чтобы нам забивали. Но то, что ребята проявили характер, ответили двумя голами, потом еще третий забили, – они молодцы. А так мы понимаем, с кем мы играем, понимаем, что сзади нужно играть спокойнее, не давать моментов создавать. Наш стиль – подниматься, идти играть друг в друга. Но сзади структуру нужно держать, чтобы больше не было таких моментов, чтобы не пропускали.

– Вспомните эпизод, когда соперник забивал. Где вы потеряли позицию, насколько уровень мастерства игрока «Кривбасса» вышел на первый план?

– Я видел, что будет подача, понимал, что она будет идти на дальнюю, но немного ветер помог – она пошла больше к сопернику. Я уже не дотягивался и старался идти перекрывать этот удар, но не вышло.

– Показалось, что вы шли вперед исправляться и не случайно оказались на ударной позиции, когда забили. Хотелось реабилитироваться?

– Да, конечно. Я понимал, когда мы пропустили второй на 5-6-й минуте, понимал, что есть шанс отыграться, хотелось свою вину искупить. Так получилось, что мой гол помог команде вернуться и атаковать с новыми силами.

– Где произошел переломный момент? Это «Кривбасс» расслабился, или вы прибавили в давлении?

– Трудно сказать, потому что начало было за «Кривбассом». Мы не должны пропускать такие голы, потому что это все-таки УПЛ, не вторая и не первая лига. Детские ошибки. Отыгрываться нам пришлось. Думаю, «Кривбасс» расслабился при счете 2:0, поэтому мы сравняли и забили третий гол.

– Пауза на воздушную тревогу пошла команде на пользу?

– Да, мы понимаем, что после первого тайма где-то на 60-й минуте подсаживаемся, потому что совершаем много ошибок. Мы выходим из обороны через вертикаль. У нас меньше идет держание мяча, хотя бы с фланга на фланг перекинуть. Когда бьем вперед, не цепляемся, и на нас идет новая атака. И так все 45 минут второго тайма. Надо что-то менять, поэтому мы и подсаживаемся физически, потому что каждые 30-50 секунд нас снова атакуют, а мы вообще не проводим атаки.

По теме:
В Динамо отреагировали на поражение Шахтера и рассказали о Классическом
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
РЕДУШКО: «К матчу с Шахтером готов на 200%»
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 13
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

Новости для Трубина и Судакова: Бенфика определилась с тренером
Футбол | 01 мая 2026, 20:15 0
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика определилась с тренером
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика определилась с тренером

Португальская команда намерена предложить контракт Жозе Моуриньо

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Футбол | 01.05.2026, 19:06
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 41
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
