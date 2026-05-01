Игорь КОЦЮМАКА: «Кривбасс расслабился при счете 2:0»

Игрок «Полтавы» Игорь Коцюмака подвел итоги матча с «Кривбассом» (3:3).

– С вашей ошибки забивал соперник, и вы сегодня тоже отличились. Как складывалась игра для вашей команды, насколько удовлетворены ничейным результатом?

– То, что на мы на пятой минуте проигрывали 0:2, очень плохо, потому что хотим от игры к игре хотя бы на первых минутах не допускать таких острых моментов, чтобы нам забивали. Но то, что ребята проявили характер, ответили двумя голами, потом еще третий забили, – они молодцы. А так мы понимаем, с кем мы играем, понимаем, что сзади нужно играть спокойнее, не давать моментов создавать. Наш стиль – подниматься, идти играть друг в друга. Но сзади структуру нужно держать, чтобы больше не было таких моментов, чтобы не пропускали.

– Вспомните эпизод, когда соперник забивал. Где вы потеряли позицию, насколько уровень мастерства игрока «Кривбасса» вышел на первый план?

– Я видел, что будет подача, понимал, что она будет идти на дальнюю, но немного ветер помог – она пошла больше к сопернику. Я уже не дотягивался и старался идти перекрывать этот удар, но не вышло.

– Показалось, что вы шли вперед исправляться и не случайно оказались на ударной позиции, когда забили. Хотелось реабилитироваться?

– Да, конечно. Я понимал, когда мы пропустили второй на 5-6-й минуте, понимал, что есть шанс отыграться, хотелось свою вину искупить. Так получилось, что мой гол помог команде вернуться и атаковать с новыми силами.

– Где произошел переломный момент? Это «Кривбасс» расслабился, или вы прибавили в давлении?

– Трудно сказать, потому что начало было за «Кривбассом». Мы не должны пропускать такие голы, потому что это все-таки УПЛ, не вторая и не первая лига. Детские ошибки. Отыгрываться нам пришлось. Думаю, «Кривбасс» расслабился при счете 2:0, поэтому мы сравняли и забили третий гол.

– Пауза на воздушную тревогу пошла команде на пользу?

– Да, мы понимаем, что после первого тайма где-то на 60-й минуте подсаживаемся, потому что совершаем много ошибок. Мы выходим из обороны через вертикаль. У нас меньше идет держание мяча, хотя бы с фланга на фланг перекинуть. Когда бьем вперед, не цепляемся, и на нас идет новая атака. И так все 45 минут второго тайма. Надо что-то менять, поэтому мы и подсаживаемся физически, потому что каждые 30-50 секунд нас снова атакуют, а мы вообще не проводим атаки.