Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо может получить неожиданное усиление перед матчем против Шахтера
Украина. Премьер лига
Динамо может получить неожиданное усиление перед матчем против Шахтера

Николай Михайленко вернулся к тренировкам после того, как пропустил противостояние с «Кривбассом»

ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Киевское «Динамо» может получить существенное усиление перед матчем 26-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 3 мая.

Накануне «бело-синие» провели тренировку под руководством Игоря Костюка – в общую группу вернулся полузащитник сборной Украины Николай Михайленко.

Футболист получил повреждение икроножной мышцы, из-за которого оказался вне заявки на игру с «Кривбассом» в предыдущем туре. Ожидалось, что 24-летний полузащитник вернется на поле в противостоянии 27-го тура с ЛНЗ.

Однако Михайленко восстановился быстрее, чем предполагалось ранее и теперь имеет высокие шансы выйти на поле, чтобы помочь «Динамо» в предстоящем поединке с «горняками».

В нынешнем сезоне Михайленко провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Последний раз полузащитник выходил на поле 11 апреля.

ВИДЕО. Тренировка Динамо перед матчем чемпионата Украины против Шахтера

По теме:
Тарас МОРОЗ: «Нам действительно не хватило мастерства»
Игрок ФК Феникс-Мариуполь рассказал о победе над Агробизнесом
СИДОРЧУК: «Для меня в Украине есть только одна команда»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Николай Михайленко тренировка травма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01 мая 2026, 00:12 19
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Ребров отказался от предложения

КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников Шахтера в Украине. При всем уважении
Футбол | 01 мая 2026, 15:59 32
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников Шахтера в Украине. При всем уважении
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников Шахтера в Украине. При всем уважении

Михаил Кополовец уверен, что все проблемы нашего футбола в низком уровне чемпионата

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 01.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»
Футбол | 01.05.2026, 20:22
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»
Популярные новости
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 20
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
