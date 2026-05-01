Динамо может получить неожиданное усиление перед матчем против Шахтера

Киевское «Динамо» может получить существенное усиление перед матчем 26-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 3 мая.

Накануне «бело-синие» провели тренировку под руководством Игоря Костюка – в общую группу вернулся полузащитник сборной Украины Николай Михайленко.

Футболист получил повреждение икроножной мышцы, из-за которого оказался вне заявки на игру с «Кривбассом» в предыдущем туре. Ожидалось, что 24-летний полузащитник вернется на поле в противостоянии 27-го тура с ЛНЗ.

Однако Михайленко восстановился быстрее, чем предполагалось ранее и теперь имеет высокие шансы выйти на поле, чтобы помочь «Динамо» в предстоящем поединке с «горняками».

В нынешнем сезоне Михайленко провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Последний раз полузащитник выходил на поле 11 апреля.

