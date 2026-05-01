  4. Экс-форвард сборной Украины: «Они вышли продавать себя»
01 мая 2026, 18:24
1451
2

Экс-форвард сборной Украины: «Они вышли продавать себя»

Иван Гецко разочарован игрой «Шахтера» против «Кристал Пэлас»

01 мая 2026, 18:24 |
1451
2 Comments
Экс-форвард сборной Украины: «Они вышли продавать себя»
Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом полуфинальном матче Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас», который в Кракове завершился победой английского клуба – 3:1.

«Я очень разочарован как результатом, так и игрой «Шахтера». Если откровенно, то больше всего боялся, что на матч в Кракове «горняки» выйдут с одной целью: продавать себя, поэтому и каждый тянул одеяло в свою сторону. Конечно, при таких действиях трудно было избежать фиаско. Здесь еще, как назло, и быстро пропущенный мяч уже на 21-й секунде, создавший психологические проблемы, прежде всего для молодых бразильских легионеров.

К сожалению, «Шахтер» продемонстрировал, как нельзя играть в футбол на таком высоком уровне: без должной настройки, четкого плана на игру, с провалами в обороне. Хотя чему удивляться, ведь к детским ошибкам стоперов Николая Матвиенко и Валерия Бондаря не привыкать. Самое неприятное, что речь идет об игроках национальной сборной Украины.

Что дальше? Шансы на выход в финал у дончан – призрачные. Я не знаю, что должно случиться, чтобы в Лондоне на следующей неделе «горняки» добились нужного результата. «Кристал Пэлас» – тренерская команда, хорошо обученная, четко выполняющая наставления. С такими всегда очень тяжело. Тем более что подопечные Оливера Гласнера голодны до побед на международной арене. Но лед может треснуть.

Лондонцы доказали, что умеют побеждать в решающих матчах, вспомните их недавние победы в финале Кубка Англии и Суперкубка. Кстати, соперниками «Кристал Пэлас» в этих противостояниях были прославленные «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» соответственно. Выводы делайте сами».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
100% и это обидно. Весь матч имели инициативу, а толку - ноль!
