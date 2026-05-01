Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны

Додо особо выделил Жуниора Мораеса, а также журналиста, имя которого не назвал

Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Бывший фулбек «Шахтера» Додо, ныне выступающий в Италии за «Фиорентину», рассказал о том, как происходила эвакуация бразильцев из Украины в самом начале полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года.

«Это был очень важный момент для меня. Я приехал туда всего в 19 лет, и там было много таких же бразильцев, как я; у нас была очень сильная команда, готовая играть в Лиге чемпионов. Я очень хорошо помню, как однажды, в 4 часа утра по местному времени, мне позвонила жена и сказала, что россия бомбит Украину. Через пять минут после того, как я повесил трубку, началась бомбардировка. Некоторые из нас, игроков, жили в доме недалеко от аэропорта, и мы все прекрасно видели. Это был хаос; люди толпами садились в свои машины, чтобы спастись, что было явно невозможно. Мы решили немедленно отправиться в отель, принадлежащий клубу, в котором был бункер, и укрылись там».

«Это была ужасная ситуация. Снаружи были российские солдаты, и нам пришлось там оставаться. Там были футболисты с маленькими детьми. Я был один, а моя беременная жена была в Бразилии. В какой-то момент подошел журналист и сказал нам, что если мы доберемся до вокзала в течение получаса, то сможем сесть на поезд до Будапешта. Это был наш последний шанс сбежать; в противном случае нам пришлось бы остаться в Украине. Вокзал, конечно, был переполнен, но, к счастью, нам всем удалось попасть внутрь. Поезд ехал невероятно медленно; это было шестнадцатичасовое путешествие, и мы все провели его стоя, некоторые даже с детьми на руках, потому что нам было очень тесно».

«Я считаю себя счастливчиком. Если бы не этот человек, мы бы никогда не выжили. В те дни в бункере решающую роль сыграл Жуниор Мораес, бразильско-украинский футболист. Его слова и поведение помогали нам сохранять спокойствие и бдительность», – рассказал Додо.

Додо был продан «Шахтером» в «Фиорентину» летом 2022 года за 15,4 миллионов евро. В текущем сезоне итальянской Серии А бразилец провел 32 поединка, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

Алексей Сливченко Источник: FiorentinaNews.com
