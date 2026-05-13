13 мая 2026, 19:25 | Обновлено 13 мая 2026, 19:47
Самый дорогой футболист в истории Челси принял решение по Мудрику

Энцо Фернандес больше всех поддерживает украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает получать поддержку внутри лондонского клуба на фоне допингового скандала и длительного отстранения от футбола.

По информации аккаунта Speedline, наибольшую поддержку украинцу оказывает полузащитник «синих» Энцо Фернандес. Также на стороне Мудрика остаются игроки команды и персонал клуба.

Сообщается, что украинец благодарен «Челси» за доверие и отношение в непростой период своей карьеры.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии отстранила Мудрика из-за допингового дела. Украинскому футболисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет. В феврале вингер обратился в CAS.

