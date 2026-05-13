Самый дорогой футболист в истории Челси принял решение по Мудрику
Энцо Фернандес больше всех поддерживает украинца
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает получать поддержку внутри лондонского клуба на фоне допингового скандала и длительного отстранения от футбола.
По информации аккаунта Speedline, наибольшую поддержку украинцу оказывает полузащитник «синих» Энцо Фернандес. Также на стороне Мудрика остаются игроки команды и персонал клуба.
Сообщается, что украинец благодарен «Челси» за доверие и отношение в непростой период своей карьеры.
Напомним, Футбольная ассоциация Англии отстранила Мудрика из-за допингового дела. Украинскому футболисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет. В феврале вингер обратился в CAS.
