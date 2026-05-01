Феерия на паузе. Матч Полтава – Кривбасс прерван из-за тревоги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
УПЛ

В пятницу, 1 мая, состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Кривбасс». Команды встретились на стадионе «Звезда» в Кропивницком.

На 43-й минуте встреча была прервана – прозвучал сигнал воздушной тревоги в Кропивницком, где «Полтава» вынужденно играет свои домашние матчи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды покинули поле при счете 3:2 в пользу полтавчан.

Матч будет продолжен после отбоя тревоги.

Дмитрий Вус
