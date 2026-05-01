Украина. Премьер лига01 мая 2026, 16:37 |
Феерия на паузе. Матч Полтава – Кривбасс прерван из-за тревоги
Команды успели отыграть 43 минуты
В пятницу, 1 мая, состоится матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полтава» и «Кривбасс». Команды встретились на стадионе «Звезда» в Кропивницком.
На 43-й минуте встреча была прервана – прозвучал сигнал воздушной тревоги в Кропивницком, где «Полтава» вынужденно играет свои домашние матчи.
Команды покинули поле при счете 3:2 в пользу полтавчан.
Матч будет продолжен после отбоя тревоги.
