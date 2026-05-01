ВИРТ: «Не знаю, кто ставил плохие оценки Ризныку. Точно нет его вины»

Бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua дал оценку матчу «горняков» против «Кристал Пэлас» (1:3) в полуфинале Лиги конференций.

– Какие впечатления от матча «Шахтер» – «Кристал Пэлас»?

– Впечатления двоякие. Результат не тот, которого мы ожидали, 1:3, потому что тяжело будет отыграться во втором матче. Команда очень неплохо выглядела на футбольном поле, смогла забить и имела еще предпосылки для того, чтобы забить. Но разочаровало то, как «Шахтер» легко пропускал мячи, поэтому, наверное, это самое большое разочарование.

– В ответном матче в чем видите шансы «горняков», кроме удачи?

– Вы правильно сказали, что без удачи на что-то будет трудно на что-то рассчитывать. Но надо сделать выводы после этого матча. Мы увидели, что это очень силовая команда, хорошо играющая вверху, борьба, подборы, так, как играют в Англии. В этом компоненте «Кристал Пэлас» преобладал над «Шахтером» – верховые передачи и подборы. Над этим компонентом нужно работать, и однозначно нужно забивать. Надо рисковать, идти большими силами вперед. Я думаю, что шансы будут, но нужно будет реализовывать свои моменты и надеяться, что мы сохраним свои ворота в неприкосновенности.

– Дмитрий Ризнык получил плохие оценки от SofaScore (5,9 – самая низкая в двух командах), хотя выручал. Как вы оцените его игру?

– Я не знаю, кто ему плохие оценки ставил. Точно нет его вины в пропущенных голах, он выручал, к тому же в одном эпизоде ​​дважды спас, сыграв ногой и накрыв мяч в углу. Он точно там не заслуживает критики. Может, где-то он и не выручил в пропущенных голах, и во втором голе в частности. Если бы он смог спасти, то было бы очень идеально. Он сыграл на хорошем уровне. Но видим, что в Англии нужно будет выручать. Если мы хотим действительно пройти «Кристал Пэлас», моменты точно будут у ворот «Шахтера», нужно выручать. Он в целом отыграл на своем уровне.

– Какая линия у «Шахтера» нуждается в усилении?

– Точно нужно усиливать конкуренцию в обороне. Мы видим, что вчера неудачно действовали и фланговые защитники, и центральные. Допустили ошибки и Бондарь, и Матвиенко. Линия защиты точно нуждается в усилении.

– Оптимальный состав игроков «Шахтер» выставит на принципиальный матч с «Динамо» или на важную игру против англичан?

– Я считаю, на «Динамо» точно будет большая ротация, потому что очень тяжело будет играть через два дня на третий, потому что вчера играли, и в воскресенье матч. На «Кристал Пэлас» выйдет боевой состав, потому что в чемпионате Украины команда «Шахтер» фактически стала чемпионами, и там проблем не будет. А вот сразиться еще с «Кристал Пэлас» точно сможем, там не все сказано. В чемпионате судьба титула уже предрешена.

В следующий четверг в Англии «Шахтеру» нужно отыграть минимум два гола. Начало матча в 22:00.