ПСЖ может попрощаться с форвардом. Игрок готов к трансферу
Пути Гонсалу Рамуша и «ПСЖ» могут разойтись
Португальский нападающий Гонсалу Рамуш может покинуть «ПСЖ». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, 24-летний футболист готов попрощаться с французским грандом и продолжить карьеру в новой команде.
В текущем сезоне на счету Гонсалу Рамуша 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потерял защитника перед вторым матчем против «Баварии» в Лиге чемпионов.
