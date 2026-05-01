ПСЖ может попрощаться с форвардом. Игрок готов к трансферу

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш может покинуть «ПСЖ». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист готов попрощаться с французским грандом и продолжить карьеру в новой команде.

В текущем сезоне на счету Гонсалу Рамуша 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потерял защитника перед вторым матчем против «Баварии» в Лиге чемпионов.