  4. Комментатор АПЛ: «Шахтер мог и не проиграть, но...»
Комментатор АПЛ: «Шахтер мог и не проиграть, но...»

Бойко не увидел значительного преимущества у «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Спортивный комментатор Setanta Sports Игорь Бойко, работающий на матчах Английской Премьер-лиги, поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер»«Кристал Пэлас» (1:3).

«Этот матч можно было и не проигрывать со счетом 1:3. Да, был момент перед вторым голом, когда «Шахтер» должен был пропустить, но это слишком много, как для того, что происходило на поле», – пояснил эксперт.

По мнению Бойко, значительное влияние на «Шахтер» оказал быстрый гол. «Горняки» потратили много сил на половине поля соперника. Это привело к тому, что противостоять контратакам «Пэлас» было крайне сложно.

У «Шахтера» действительно были проблемы: там не доиграли, там не добежали, не накрыли, не завершили атаку. В целом мне понравился «Шахтер» в этой игре, но все решили мелочи и неправильные решения в некоторых ситуациях», – отметил он.

Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Денис Бойко Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
