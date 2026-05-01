01 мая 2026, 14:19
Один футболист Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций

Аналитическая платформа отметила влияние полузащитника сборной Украины Олега Очеретько

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:3.

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную, в которую попал всего один представитель украинской команды – Олег Очеретько, который отметился результативным ударом.

Среди других клубов самое большое представительство имеет как раз клуб Английской Премьер-лиги (5). В сборную также попали четыре футболиста испанского «Райо Вальекано» и вратарь французского «Страсбурга».

Ответный матч «Кристал Пэлас» и «Шахтера» состоится через неделю, 7 мая – команды встретятся на стадионе «Selhurst Park», который расположен в Лондоне и вмещает 25 486 зрителей.

В ближайший уик-энд обе команды сосредоточатся на внутренних чемпионатах – подопечные Арды Турана сыграют против киевского «Динамо», а «орлы» попытаются огорчить «Борнмут».

Символическая сборная первых матчей полуфинала Лиги конференций:

По теме:
Динамо U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер еще не чемпион. Этот клуб УПЛ очень приятно радует»
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Лига конференций Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Райо Вальекано Страсбург Олег Очеретько SofaScore символическая сборная
Николай Тытюк Источник: SofaScore
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Футбол | 01 мая 2026, 11:15 13
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко без особых упреков посыпает голову пеплом

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01 мая 2026, 07:55 38
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Футбол | 01.05.2026, 12:51
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 70
Теннис
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 9
Бокс
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
