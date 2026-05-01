Один футболист Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций

В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:3.

Аналитический портал Sofascore составил символическую сборную, в которую попал всего один представитель украинской команды – Олег Очеретько, который отметился результативным ударом.

Среди других клубов самое большое представительство имеет как раз клуб Английской Премьер-лиги (5). В сборную также попали четыре футболиста испанского «Райо Вальекано» и вратарь французского «Страсбурга».

Ответный матч «Кристал Пэлас» и «Шахтера» состоится через неделю, 7 мая – команды встретятся на стадионе «Selhurst Park», который расположен в Лондоне и вмещает 25 486 зрителей.

В ближайший уик-энд обе команды сосредоточатся на внутренних чемпионатах – подопечные Арды Турана сыграют против киевского «Динамо», а «орлы» попытаются огорчить «Борнмут».

Символическая сборная первых матчей полуфинала Лиги конференций: