  4. Арбелоа получил неожиданный вариант продолжения карьеры
01 мая 2026, 13:24 | Обновлено 01 мая 2026, 13:31
Он может стать ассистентом Жозе Моуриньо в мадридском «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа получил новый вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает TheObjective.

По информации источника, 43-летний специалист в новом сезоне может стать ассистентом Жозе Моуриньо: коуча «Бенфики» активно сватают в «Реал» на пост главного тренера команды.

Альваро Арбелоа работает с мадридским «Реалом» с января 2026 года. В чемпионате «сливочные» с 74 очками идут на втором месте, из Лиги чемпионов вылетели, уступив «Баварии» в четвертьфинале.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Бенфику, если Моуриньо перейдет в «Реал».

Даниил Кирияка Источник: THE OBJECTIVE
