«Сложно поверить». Трамп отреагировал на слова Инфантино об Иране на ЧМ

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино об участии национальной сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года:

«Честно говоря, трудно поверить, что у них хорошая команда, но мы должны дать им возможность сыграть».

Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 года должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Чемпионат мира пройдет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.