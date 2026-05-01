  «Сложно поверить». Трамп отреагировал на слова Инфантино об Иране на ЧМ
01 мая 2026, 14:06 | Обновлено 01 мая 2026, 14:37
«Сложно поверить». Трамп отреагировал на слова Инфантино об Иране на ЧМ

Президент США сомневается в уровне иранской сборной

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино об участии национальной сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года:

«Честно говоря, трудно поверить, что у них хорошая команда, но мы должны дать им возможность сыграть».

Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 года должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Чемпионат мира пройдет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

По теме:
Не Португалия. Жозе Моуриньо рассказал, кто победит на чемпионате мира
Инфантино определился с планами после завершения каденции в ФИФА
Стало известно, сколько из-за травмы пропустит Ямаль. Это касается ЧМ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Футбол | 01 мая 2026, 12:51 0
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ

Деклан Райс раскритиковал арбитра, который не поставил пенальти в матче «Атлетико» и «Арсенала»

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01 мая 2026, 00:45 71
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!

Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01.05.2026, 07:55
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Футбол | 01.05.2026, 06:20
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01.05.2026, 09:38
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
А я сильно сомневаюсь, что г...но Трамп избежит импичмента после ноябрьских выборов в Конгресс
хочете ще прикол? Якщо США займе в своїй групі 2 місце (що досить ймовірно), а Іран займе 2 місце в своїй (що теж досить ймовірно). То в 1/16 вони зіграють між собою.  Вже уявляю як ФІФА буде "пижитися", щоб такої ситуації не стало.
Популярные новости
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 17
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 9
Бокс
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
