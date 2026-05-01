«Сложно поверить». Трамп отреагировал на слова Инфантино об Иране на ЧМ
Президент США сомневается в уровне иранской сборной
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино об участии национальной сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года:
«Честно говоря, трудно поверить, что у них хорошая команда, но мы должны дать им возможность сыграть».
Сборная Ирана на чемпионате мира 2026 года должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.
Чемпионат мира пройдет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
