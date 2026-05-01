35 голов в евросезоне. Шахтер продолжает обновлять клубный рекорд

Донецкий Шахтер в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Кристал Пэлас забил 35-й гол в сезоне 2025/26 в еврокубках, что явилось очередным обновлением клубного рекорда.

Напомним, что к текущему сезону самым высоким достижением горняков были 30 голов в сезоне 2008/09, который закончился триумфом Шахтера в Кубке УЕФА.

В сезоне 2025/26 Шахтер забивал следующим командам:

6 – Ильвес (Финляндия)

6 – Бешикташ (Турция)

5 – АЗ (Нидерланды)

4 – Лех (Польша)

3 – Серветт (Швейцария)

3 – Абердин (Шотландия)

2 – Брейдаблик (Исландия)

2 – Шемрок Роверс (Ирландия)

2 – Хамрун Спартанс (Мальта)

1 – Легия (Польша)

1 – Кристал Пэлас (Англия)

Двумя командами в этом сезоне, в ворота которых Шахтер не смог забить хоть гол, стали греческий Панатинаикос (дважды) и хорватская Риека.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в еврокубках