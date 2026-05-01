35 голов в евросезоне. Шахтер продолжает обновлять клубный рекорд
Вспомним сезоны горняков с наибольшим количеством забитых мячей в еврокубках
Донецкий Шахтер в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Кристал Пэлас забил 35-й гол в сезоне 2025/26 в еврокубках, что явилось очередным обновлением клубного рекорда.
Напомним, что к текущему сезону самым высоким достижением горняков были 30 голов в сезоне 2008/09, который закончился триумфом Шахтера в Кубке УЕФА.
В сезоне 2025/26 Шахтер забивал следующим командам:
- 6 – Ильвес (Финляндия)
- 6 – Бешикташ (Турция)
- 5 – АЗ (Нидерланды)
- 4 – Лех (Польша)
- 3 – Серветт (Швейцария)
- 3 – Абердин (Шотландия)
- 2 – Брейдаблик (Исландия)
- 2 – Шемрок Роверс (Ирландия)
- 2 – Хамрун Спартанс (Мальта)
- 1 – Легия (Польша)
- 1 – Кристал Пэлас (Англия)
Двумя командами в этом сезоне, в ворота которых Шахтер не смог забить хоть гол, стали греческий Панатинаикос (дважды) и хорватская Риека.
Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством забитых мячей в еврокубках
- 35 – 2025/26
- 30 – 2008/09
- 29 – 2015/16
- 28 – 2016/17
- 23 – 2009/10
- 22 – 2019/20
- 21 – 2000/01
- 19 – 2010/11
- 19 – 2004/05
