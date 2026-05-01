Известный тренер объяснил, почему Кристал Пэлас легко обыграл Шахтер в ЛК

Известный тренер Олег Дулуб поделился эмоциями после матча донецкого Шахтера против Кристал Пэлас (1:3) в полуфинале Лиги конференций.

– Олег Анатольевич, каковы ваши общие впечатления от матча? Поединок получился очень эмоциональным и неоднозначным.

– Вы очень точно сформулировали мнение: матч действительно неоднозначен по счету. Если оценивать общую картину, игра проходила под контролем Шахтера, но конечный результат, к сожалению, в пользу Кристал Пэлас.

– Первый гол Шахтер пропустил уже на 21-й секунде. Не показалось ли вам, что этот мяч не смог психологически надломить команду Турана? Стартовые 20 минут «горняки» выглядели очень заряженными.

– Соглашусь с вами, команда не выглядела сломанной. Но нужно понимать специфику: после простого вертикального заброса образовалась борьба, где Матета со своими габаритами (более 190 см) противостоял ниже его Бондарю и Матвиенко.

Плюс, как я уже говорил, максимально узкое расположение тройки нападающих лондонцев, игравших буквально в 10 метрах друг от друга. Забросили мяч за спину Очеретько – и сразу вышла ситуация «три против двоих» в пользу атаки. А дальше игра пошла по сценарию Гласнера: команда, забивающая на выезде на первой минуте, логически начинает играть по счету.

– Можно ли сказать, что Оливер Гласнер одержал именно тренерскую победу над Тураном за счет своего европейского опыта?

– Вполне возможно. Формация определялась теми игроками, которые находятся в распоряжении Гласнера. В Английской Премьер-лиге многие играют в три центральных защитника. Турану, вероятно, стоило как-то подстраиваться именно под эту модель Кристал Пэлас. Но Шахтер привык играть в Украине с позиции силы, не меняя своей структуры.

К тому же средний возраст игроков Кристал Пэлас на 2,5 года выше. Для матчей такого уровня это колоссальная разница. Это более опытные исполнители, прошедшие горнило АПЛ – турнира, объективно сильнее УПЛ. Из таких мелочей и складывается итоговый результат, – сказал Дулуб

Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.