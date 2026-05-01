Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Лига конференций
01 мая 2026, 11:38 |
Шахтер пропустил на 21-й секунде. Самые быстрые голы в истории ЛК

Исмаила Сарр на 11 секунд превзошел предыдущее достижение в истории турнира

Исмаила Сарр, как уже сообщалось ранее, отметился в матче против Шахтера самым быстрым голом в истории Лиги конференций.

Для установки нового рекорда турнира нападающему Кристал Пэлас понадобилось всего 21 секунда.

Как сообщает официальный сайт Лиги конференций УЕФА, сенегалец на 11 секунд превзошел уже предыдущее достижение 2022 года, принадлежавшее игроку венского Рапида Ферди Друифу (гол в ворота Витесса на 32-й секунде игры).

Самые быстрые голы в истории Лиги конференций

  • 21 сек – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), против Шахтера, 2026
  • 32 сек – Ферди Друиф (Рапид), против Витесса, 2022
  • 34 сек – Фредрик Ульвестад (Сивасспор), против Балкани, 2022
  • 57 сек – Энди Диуф (Базель), против Жальгириса, 2022
статистика Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас Шахтер Донецк Кристал Пэлас Исмаила Сарр
Сергей Турчак Источник: УЕФА
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем