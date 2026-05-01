Шахтер пропустил на 21-й секунде. Самые быстрые голы в истории ЛК

Исмаила Сарр, как уже сообщалось ранее, отметился в матче против Шахтера самым быстрым голом в истории Лиги конференций.

Для установки нового рекорда турнира нападающему Кристал Пэлас понадобилось всего 21 секунда.

Как сообщает официальный сайт Лиги конференций УЕФА, сенегалец на 11 секунд превзошел уже предыдущее достижение 2022 года, принадлежавшее игроку венского Рапида Ферди Друифу (гол в ворота Витесса на 32-й секунде игры).

Самые быстрые голы в истории Лиги конференций