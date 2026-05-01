Шахтер пропустил на 21-й секунде. Самые быстрые голы в истории ЛК
Исмаила Сарр на 11 секунд превзошел предыдущее достижение в истории турнира
Исмаила Сарр, как уже сообщалось ранее, отметился в матче против Шахтера самым быстрым голом в истории Лиги конференций.
Для установки нового рекорда турнира нападающему Кристал Пэлас понадобилось всего 21 секунда.
Как сообщает официальный сайт Лиги конференций УЕФА, сенегалец на 11 секунд превзошел уже предыдущее достижение 2022 года, принадлежавшее игроку венского Рапида Ферди Друифу (гол в ворота Витесса на 32-й секунде игры).
Самые быстрые голы в истории Лиги конференций
- 21 сек – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), против Шахтера, 2026
- 32 сек – Ферди Друиф (Рапид), против Витесса, 2022
- 34 сек – Фредрик Ульвестад (Сивасспор), против Балкани, 2022
- 57 сек – Энди Диуф (Базель), против Жальгириса, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
