  4. Джозеф ДЖОНС: «Это еще одна возможность улучшить дела в турнирном плане»
Джозеф ДЖОНС: «Это еще одна возможность улучшить дела в турнирном плане»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Полтавы»

ФК Кривбасс. Джозеф Джонс

Защитник «Кривбасса» Джозеф Джонс поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полтавы».

– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность в игре против команды из нижней части таблицы?

– Нет, я считаю, что это еще один матч, еще одна возможность улучшить положение в турнирной таблице после предыдущей игры. Я думаю, что не стоит недооценивать соперника, нужно эффективно выполнить свою работу. Да, конечно, нужно бороться за победу, нужно заработать три очка на выезде, что очень важно для того, чтобы продолжать набирать очки на финише сезона.

– Насколько важно не недооценивать соперника?

– Сейчас в таблице очень плотная ситуация среди лидеров, и я лично сосредоточен на каждом матче, на каждой возможности, которая передо мной. Нам нужно быть внимательными.

– Как команда справляется с эмоциями на решающем отрезке?

– Финальная часть сезона самая важная, ведь скоро – концовка чемпионата, и, конечно, никто из соперников не захочет ничего дарить. Считаю, что мы должны быть очень бдительными все вместе, не допускать ошибок, чтобы пройти через эти матчи как следует и одерживать победы и три очка в каждом туре.

Матч «Полтава» – «Кривбасс» состоится 1 мая в 15:30 по киевскому времени.

