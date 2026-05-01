ФОТО. Лунин обратился к Костюк после феерии Марты в Мадриде
Андрей снова посетил теннисный поединок
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) провела безумный матч против Анастасии Потаповой (WTA 56), пробившись в финал WTA 1000 в Мадриде.
Матч украинки снова посетил голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, который тепло обратился к Марте после завершения полуфинального матча: «Браво, Марта! Поздравляем! Финал», – написал Андрей в stories Instagram.
Марта впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTA 1000. Всего для украинки это будет шестой финал на уровне Тура, третий в 2026 году и третий на грунте.
В решающем поединке испанского супертурнира Костюк встретится с «нейтральной» девятой сеяной Миррой Андреевой (WTA 8).
