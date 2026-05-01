«В этом суть». Британский журналист объяснил главную проблему Мудрика

Известный британский журналист Бен Джейкобс высказался по поводу допингового дела украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Мельдоний – это препарат, который повышает спортивные результаты и обычно эффективно способствует восстановлению. В этом суть. Споры ведутся о том, в чем состоит его реальная польза. Но в целом это рассматривается как средство, способствующее восстановлению и укреплению выносливости, и существуют разные мнения и предположения о том, приносит ли это вообще какую-то пользу спортсмену.

Но Мудрик возражает, что принимал что-то. По крайней мере, сознательно. Проблема в том, что спортсмены несут строгую ответственность за все, что попадает в их организм, а это означает, что независимо от того, является ли это несчастным случаем, потенциальным саботажем или чем-то незаконным, спортсмен несет строгую ответственность», – цитирует Джейкобса talkSPORT.

Сообщалось, что в Англии Мудрика запугиваются проблемами с дальнейшей карьерой.