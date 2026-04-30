Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это возможно». В Англии Мудрика запугивают проблемами с карьерой
Англия
30 апреля 2026, 16:06
483
0

«Это возможно». В Англии Мудрика запугивают проблемами с карьерой

Бен Джейкобс оценил варианты, ожидающие украинского вингера «Челси»

30 апреля 2026, 16:06 |
483
0
«Это возможно». В Англии Мудрика запугивают проблемами с карьерой
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Бен Джейкобс оценил варианты развития событий по сроку дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил.

«Если, как в случае с Погба, срок дисквалификации будет уменьшен с четырех лет до 18 месяцев или двух лет, то поскольку временная дисквалификация, которую отбывает Мудрик, засчитывается в этот срок, он теоретически, в случае успеха, может вернуться на поле перед следующим сезоном.

Но если он отбудет полный четырехлетний срок дисквалификации, если Спортивный арбитражный суд подтвердит решение Футбольной ассоциации, то, очевидно, его будущее в «Челси», а возможно, и вся его футбольная карьера окажется под серьезным вопросом», – цитирует Джейкобса talkSPORT.

Ранее в Англии назвали самый лучший сценарий для Мудрика.

По теме:
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Челси может разорвать контракт Мудрика. Известна процедура
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с талантливым воспитанником
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Бен Джейкобс
Антон Романенко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 20
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Футбол | 30 апреля 2026, 13:53 0
Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»

Сергей Чуйченко считает, что в игре с любым соперником существует рецепт победы

Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29.04.2026, 15:47
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Футбол | 29.04.2026, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Футбол | 30.04.2026, 07:52
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 62
Теннис
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 20
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем