«Это возможно». В Англии Мудрика запугивают проблемами с карьерой
Бен Джейкобс оценил варианты, ожидающие украинского вингера «Челси»
Известный британский журналист Бен Джейкобс оценил варианты развития событий по сроку дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил.
«Если, как в случае с Погба, срок дисквалификации будет уменьшен с четырех лет до 18 месяцев или двух лет, то поскольку временная дисквалификация, которую отбывает Мудрик, засчитывается в этот срок, он теоретически, в случае успеха, может вернуться на поле перед следующим сезоном.
Но если он отбудет полный четырехлетний срок дисквалификации, если Спортивный арбитражный суд подтвердит решение Футбольной ассоциации, то, очевидно, его будущее в «Челси», а возможно, и вся его футбольная карьера окажется под серьезным вопросом», – цитирует Джейкобса talkSPORT.
Ранее в Англии назвали самый лучший сценарий для Мудрика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
