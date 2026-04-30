«Это возможно». В Англии Мудрика запугивают проблемами с карьерой

Известный британский журналист Бен Джейкобс оценил варианты развития событий по сроку дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил.

«Если, как в случае с Погба, срок дисквалификации будет уменьшен с четырех лет до 18 месяцев или двух лет, то поскольку временная дисквалификация, которую отбывает Мудрик, засчитывается в этот срок, он теоретически, в случае успеха, может вернуться на поле перед следующим сезоном.

Но если он отбудет полный четырехлетний срок дисквалификации, если Спортивный арбитражный суд подтвердит решение Футбольной ассоциации, то, очевидно, его будущее в «Челси», а возможно, и вся его футбольная карьера окажется под серьезным вопросом», – цитирует Джейкобса talkSPORT.

