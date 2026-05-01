  4. Динамо обратилось к тренеру, который работал с Ребровым в сборной Украины
01 мая 2026, 13:51 |
Киевский клуб поздравил Виталия Кулыбу, которому в пятницу, 1 мая, исполнилось 41 год

ФК Динамо Киев. Виталий Кулыба

В пятницу, 1 мая, 41-й день рождения отмечает тренер по физической подготовке первой команды киевского «Динамо» (Киев) – Виталий Кулыба.

Пресс-служба «бело-синих» опубликовала поздравления и обратилась к Кулыбе, который ранее работал в тренерском штабе сборной Украины Сергея Реброва:

«Специалист уже много лет является неотъемлемой частью клуба, будучи динамовцем с 2007-го, внеся весомый вклад в развитие команды и подготовку футболистов на самом высоком уровне.

Его профессионализм, преданность делу и глубокие знания в сфере физической подготовки по праву вызывают уважение как среди коллег, так и среди игроков.

Кроме работы в «Динамо» Виталий также входил в тренерский штаб национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Его ценят за ответственность, настойчивость и человечность – черты, которые делают его не только сильным специалистом, но и замечательным человеком. Виталий постоянно совершенствуется, внедряет современные методики и стремится к новым профессиональным вершинам.

В этот праздничный день желаем имениннику крепкого здоровья, семейного уюта, неистощимой энергии, вдохновения, новых достижений и побед вместе с «Динамо»!

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
