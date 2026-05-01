ОЧЕРЕТЬКО: «Да, это было отрепетировано»

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько прокомментировал поражение «горняков» от «Кристал Пэлас» (1:3) в первом полуфинале Лиги конференций:

– Каковы ваши первые впечатления от этого матча? Всё таки «Кристал Пэлас» – команда из английской Премьер-лиги. Вы говорили, что очень хотели доказать, что можно играть на этом уровне. Не создалось ли впечатление, что этот матч был даже более напряжённым, чем игра в Лиге конференций – по накалу страстей, борьбе, скоростям?

– Могу сказать, что мы показали хорошую игру. Мы играли в свой футбол, просто сыграли те мелкие детали, которые нужно было сконцентрированно отработать в тот момент – и все. И я думаю, что таких шансов бы не было.

– По поводу гола, забитого после углового, хотелось бы спросить: это была отрепетированная комбинация? Ведь и после этого мы видели попытки навесить на ближнюю штангу под сброс головой.

– Да, это было отрепетировано. У нас перед игрой были стандартные положения, и мы смотрели, как они защищаются и какие у них слабые зоны.

– Что касается этого быстрого пропущенного мяча, какие тогда были эмоции после гола Сарра?

– Да ничего, знаете, не почувствовали ничего особенного – начали играть и все. Мы даже не обращали внимания на результат, что пропустили гол. Мы сконцентрировались только на своей игре.

– Вот такой вопрос, возможно, по этому противостоянию более философский. Это еще не конец или 1:3 и на выезде будет очень тяжело?

– Это еще не конец. Не конец

Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне.