Стали известны оценки за полуфинал ЛК Шахтер – Кристал Пэлас
«Горняки» уступили «орлам» со счетом 1:3
Статистический портал SofaScore обнародовал оценки игроков за первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас».
Поединок завершился победой английской команды со счетом 3:1.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лучшим игроком матча по версии статистического портала стал японский хавбек «орлов» Даити Камада. на его счету гол, ассист и оценку 8.3.
Худшие оценки получили футболисты «горняков»: игра бразильского фулбека Винисиуса Тобиаса и вратаря Дмитрия Ризныка были оценены в 5.9 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
