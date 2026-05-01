Стали известны оценки за полуфинал ЛК Шахтер – Кристал Пэлас

Статистический портал SofaScore обнародовал оценки игроков за первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас».

Поединок завершился победой английской команды со счетом 3:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лучшим игроком матча по версии статистического портала стал японский хавбек «орлов» Даити Камада. на его счету гол, ассист и оценку 8.3.

Худшие оценки получили футболисты «горняков»: игра бразильского фулбека Винисиуса Тобиаса и вратаря Дмитрия Ризныка были оценены в 5.9 баллов.