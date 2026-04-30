  Впервые в истории. Стал известен чемпион Азербайджана
30 апреля 2026, 23:03 | Обновлено 30 апреля 2026, 23:17
Впервые в истории. Стал известен чемпион Азербайджана

Титул завоевал «Сабах»

ФК Сабах

«Сабах» Баку стал чемпионом Азербайджана.

Для клуб этот чемпионский титул стал первым за восемь лет существования. Все конкуренты «Сабаха» потеряли математические шансы на чемпионство после того, как «Нефтчи» украинского тренера Юрия Вернидуба обыграл «Карабах» со счетом 2:1.

«Сабах» за 29 матчей набрал 72 очка, у ближайшего преследователя, которым является «Карабах» – 59.

Цвета новоиспеченного чемпиона Азербайджана защищает экс-вингер киевского «Динамо» Кахим Перрис.

Турнирная таблица:

