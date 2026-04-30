ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ возглавил Майкл Джексон

«Бернли» продолжает болтаться между Премьер-лигой Англии и Чемпионшипом. Выйдя в элитный дивизион в прошлом сезоне, «бордовые» не смогли закрепиться и по итогам футбольного года снова окажутся во второй по силе лиге.

«Бернли» с 20 очками идет на предпоследнем месте и на прошлой неделе официально утратил даже теоретические шансы на спасение. Клуб расстался с главным тренером Скоттом Паркером и до конца сезона назначил исполняющим обязанности наставника Майкла Джексона.

52-летний специалист ранее также заканчивал сезон с «Бернли», четыре года назад он руководил командой в восьми матчах.