  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ возглавил Майкл Джексон
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ возглавил Майкл Джексон

Майкл Джексон будет и.о. наставника «Бернли» на финише сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Джексон

«Бернли» продолжает болтаться между Премьер-лигой Англии и Чемпионшипом. Выйдя в элитный дивизион в прошлом сезоне, «бордовые» не смогли закрепиться и по итогам футбольного года снова окажутся во второй по силе лиге.

«Бернли» с 20 очками идет на предпоследнем месте и на прошлой неделе официально утратил даже теоретические шансы на спасение. Клуб расстался с главным тренером Скоттом Паркером и до конца сезона назначил исполняющим обязанности наставника Майкла Джексона.

52-летний специалист ранее также заканчивал сезон с «Бернли», четыре года назад он руководил командой в восьми матчах.

Руслан Полищук
