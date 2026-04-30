АЛИССОН – об игре в полуфинале: «Не могу в это поверить»
Алиссон Сантана наслаждается каждым мгновением матчей в Лиге конференций
Полузащитник «Шахтера» Алиссон Сантана ответил на вопрос о возможности победы Лиге конференций.
«Это была бы мечта, ставшая явью. Мы мечтали об этом, и мы приближаемся к цели. Я верю, что это станет прекрасным наследием в истории клуба. Кроме того, это будет отличный опыт для нас. Мы очень счастливы и взволнованы, но я не могу в это поверить. Я просто наслаждаюсь этим, наслаждаюсь каждым моментом, каждым матчем, каждым тренировочным сбором, каждым отелем и городом, который мы узнаем», – заявил бразилец перед матчем с «Кристал Пэлас».
Первый полуфинальный матч в Кракове стартовал в 22:00. Алиссон играет с первых минут.
