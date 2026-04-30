ФОТО. Шахтер и Кристал Пэлас определились с формами на матч
«Горняки» сыграют домашнем комплекте, а «орлы» – в гостевом
Пресс-служба донецкого «Шахтера» показала формы команд на первый полуфинальный поединок лиги конференций, где «горняков» ожидает встреча с «Кристал Пэлас».
Пройдет матч в польском городе Краков, примет его стадион имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени
Украинская команда выйдет на поле в домашнем комплекте, «орлы» же проведут поединок в гостевой белой форме.
ФОТО. Шахтер и Кристал Пэлас определились с формами на матч
