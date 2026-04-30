  4. Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30 апреля 2026, 16:40 | Обновлено 30 апреля 2026, 17:19
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски близок к продолжению карьеры в «Ювентусе». Об этом сообщает TuttoSport.

По информации источника, 37-летний футболист каталонского гранда согласился на переход в итальянский клуб на зарплату в размере 6 миллионов «чистыми» + бонусы.

В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 17 забитым мячами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Флик решил выгнать из «Барселоны» трех игроков.

Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
Для Ювентуса це звісно певний ризик, але може і спрацювати
