Испания30 апреля 2026, 16:40 | Обновлено 30 апреля 2026, 17:19
2104
1
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Поляк близок к продолжению карьеры в Турине
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски близок к продолжению карьеры в «Ювентусе». Об этом сообщает TuttoSport.
По информации источника, 37-летний футболист каталонского гранда согласился на переход в итальянский клуб на зарплату в размере 6 миллионов «чистыми» + бонусы.
В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 17 забитым мячами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Флик решил выгнать из «Барселоны» трех игроков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Для Ювентуса це звісно певний ризик, але може і спрацювати
