Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски близок к продолжению карьеры в «Ювентусе». Об этом сообщает TuttoSport.

По информации источника, 37-летний футболист каталонского гранда согласился на переход в итальянский клуб на зарплату в размере 6 миллионов «чистыми» + бонусы.

В текущем сезоне на счету Роберта Левандовски 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 17 забитым мячами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Флик решил выгнать из «Барселоны» трех игроков.