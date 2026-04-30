Марта Костюк – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

30 апреля в полуфинале теннисного турнира в Мадриде встретятся Марта Костюк (WTA 23) и Анастасия Потапова (WTA 56).

Начало матча запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская спортсменка продолжает радовать своих фанатов, серия побед на грунте уже достигла девяти матчей, за этот период Костюк взяла титул в Руане, а также выиграла четыре поединка в Мадриде.

Здесь спортсменка прошла Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:1, 6:3, а потом разобралась с Джессикой Пегулой – 6:1, 6:4. Уверенно удалось пройти американку Макнелли – 6:2, 6:3. Сложным был первый сет против Носковой, но во второй партии Марта дожала соперницу – 7:6, 6:0. В потенциальном финале украинка может сыграть с победителем пары Баптист – Андреева, без Соболенко шансы выиграть турнир явно возрастают.

Анастасия Потапова

Даже по имени понятно, что Потапова имеет мало общего с Австрией, спортсменка входят в число перебежчиков, которые сменили статус с «нейтрального» на флаг демократической страны.

В Мадриде пришлось начать с квалификации, где теннисистка одолела сербку Костович, а потом уступила австрийке Краус – 2:6, 7:6 3:6. На этом турнир не закончился, Потапова попала в основную сетку как лаки-лузер, где прошла китаянку Чжан – 6:3, 6:1. В дальнейшем, сетка не была легкой, удалось обыграть Алену Остапенко – 4:6, 6:4, 6:4, Елену Рыбакину – 7:6, 6:4. Свой последний матч Потапова выиграла у экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой – 6:1, 6:7, 6:3.

В этом сезоне теннисистка не впечатляла, но на грунте у нее был финал в Линце, а сейчас полуфинал в Мадриде.

Личные встречи

Спортсменки пересекались целых четыре раза, пока счет 2:2. Последний матч состоялся год назад, именно здесь в Мадриде, тогда на стадии 1/8 финала Марта уверенно выиграла в двух партиях – 6:3, 6:2, это очная встреча была единственной на грунте.

Прогноз

Встречаются две сильные теннисистки, которые хорошо знают друг друга. Марта проводит лучше текущий сезон, поэтому выглядит фаворитом предстоящей битвы.

Обе спортсменки хорошо выглядели в последних матчах, поэтому стоит ждать тенниса высокого уровня. Потапова чуть больше отдыхала, но не думаю, что Костюк уступит в плане выносливости. Ожидаю интересного матча, где ставлю на успех украинки с форой -3,5 гейма за 1,73.

